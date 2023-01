Capodanno Firenze, 130 addetti Alia per ripulire la città

Interventi di ripulitura delle piazze della città al via alle 5 di ieri, Capodanno.

Alia Servizi Ambientali SpA ha dispiegato personale e mezzi in modo da poter intervenire non appena defluita la folla: 130 persone di cui 49 autisti, 79 operatori, 6 addetti al coordinamento, 4 addetti officina mobile e 2 addetti manutenzione cassonetti. Sono stati utilizzati automezzi, di cui 21 spazzatrici, 2 furgoni officina mobile, 1 pianale con gru movimentazione attrezzature o urgenze manutenzione cassonetti, 2 autobotti, 24 compattatori rifiuti, 53 mezzi leggeri.

Le piazze cittadine dove si sono svolte manifestazioni all’aperto - SS. Annunziata, San Lorenzo, Signoria e Carmine - hanno richiesto il massiccio intervento iniziale di rimozione rifiuti (soprattutto bottiglie di vetro) così come in tutto il centro storico compresa la zona della Stazione, p.zza Santa Maria Novella, p.zza del Duomo, via Calzaiuoli, p.zza della Repubblica, Santo Spirito, Piazzale Michelangelo, zona Fortezza.

Gli operatori hanno poi esteso il campo d’azione, portandosi verso le zone periferiche e nelle zone di maggior frequentazione dopo i festeggiamenti, p.zza Puccini, p.zza Isolotto, p.zza Vittorio Veneto. La pulizia è proseguita per gran parte della giornata, spostandosi sempre di più verso le aree periferiche della città, dove gli interventi di dettaglio sono stati svolti anche nella giornata odierna.

Fonte: Alia Servizi Ambientali