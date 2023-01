Consigliere denuncia aggressione dal sindaco di Peccioli, FdI: "Solidarietà a Nassar"

Fratelli d’Italia esprime solidarietà al consigliere comunale, nonché capogruppo dell’opposizione a Peccioli, Magdi Nassar, il quale ha denunciato di essere stato aggredito fisicamente dal sindaco Macelloni lo scorso 30 dicembre, durante un’interruzione della seduta del Consiglio comunale. (Qui la notizia)

Crediamo sia fondamentale procedere a far chiarezza sulla vicenda. Il rispetto della legge e dei diritti delle minoranze deve essere pienamente garantito anche a Peccioli. Atti d’intimidazione verbale e/o fisica, qualora fossero stati compiuti, non sono tollerabili e vanno puniti.

Per questo motivo, invitiamo le Autorità competenti a svolgere tutti i dovuti accertamenti in maniera rapida, certi che queste saranno in grado, nel caso fosse venuta meno, di ripristinare la legalità e la democrazia a Peccioli.

Fonte: FdI Valdera