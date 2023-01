Coppa Toscana, anche l'Abc punta al titolo

Sono partite in 32, ne sono rimaste soltanto 4. Domani al via la corsa per l’assegnazione della Coppa Toscana – Trofeo Alfredo Piperno con la Final Four che vedrà sfidarsi Abc Solettificio Manetti, Basket Cecina, Olimpia Legnaia e Scuola Basket Arezzo. Sarà Cecina la location che ospiterà la due giorni, con le semifinali in programma domani, mentre mercoledì alle 21 si terrà la finalissima. A seguito di sorteggio, la prima semifinale vedrà scendere in campo, alle 18.30, Olimpia Legnaia e Scuola Basket Arezzo, mentre alle 21 sarà la volta di Abc Solettificio Manetti e Basket Cecina (arbitri Posarelli di Grosseto, Zanzarella di Siena).

Per l’Abc di coach Walter Angiolini si tratterà, dunque, di un vero e proprio big match. Ad affrontarsi le due squadre che attualmente si contendono il primo posto in classifica e che già lo scorso 5 novembre hanno dato dato vita ad una gara che ha tenuto letteralmente incollati tifosi ed appassionati, vinta da Cecina sul punteggio di 73-63 dopo che l’Abc era riuscita a tenere la testa avanti per oltre 30 minuti. Una squadra, quella di coach Da Prato, sulla cui panchina siede peraltro, in qualità di vice allenatore, un castellano doc come Cosimo Corbinelli. Roster costruito con il chiaro intento di centrare la promozione nella nuova serie Interregionale, può contare su un mix di esperienza e gioventù e su uno zoccolo duro composto da giocatori provenienti dalla serie B. Ad iniziare dalle tre conferme fatte in casa, ovvero capitan Pistillo, l’esterno Guerrieri e il giovane Pellegrini, cui si affiancano i ritorni dell’ala Turini (da Sangiorgese) e di due capisaldi come Giovanni Bruni (da Gema Montecatini) e Giovanni Fattori (da Legnano), pronti a portare talento ed esperienza al roster cecinese. A completare la rosa gli innesti del pivot Bracci, ex Forlimpopoli in C Gold emiliana, del playmaker Puccioni, la scorsa stagione in maglia Herons Montecatini, e dei giovani Pistolesi e Mezzacapo, rispettivamente ala e guardia di provenienza Basket Golfo Piombino al piano di sopra.

Dal canto suo l’Abc Solettificio Manetti potrà contare su un rinforzo di lusso, Gianni Cantagalli, che proprio domani esordirà in maglia gialloblu. Assente, invece, Andrea Belli, che sarà tenuto a riposo per un problema alla spalla. Un’Abc che, dopo la sosta, proverà dunque a ripartire da dove ha terminato il 2022, con la consapevolezza di avere di fronte un avversario di prima fascia ma anche con la volontà di provare a raggiungere la finalissima.

La società Basket Cecina comunica inoltre i costi per assistere alla due giorni:

· abbonamento 2 giorni: 10 euro

· abbonamento 1 giorno: 8 euro

· gara ore 21: 5 euro

Fonte: Abc - Ufficio stampa