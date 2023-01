Cuoio in lutto: muore Franco Caponi, imprenditore e politico

Il Cuoio in lutto per la morte di Franco Caponi, commerciante del settore pelle e molto attivo politicamente nel territorio del Comprensorio. Fu per decenni consigliere comunale a Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno. Nel 1996 era stato candidato alla camera dei deputati per il Centrodestra e candidato sindaco nel 1999. È stato anche presidente dell'associazione Palio dei Barchini.

"Ho appreso con profondo dispiacere che è deceduto improvvisamente Franco Caponi. Una notizia che mi ha colpito, conoscendolo direttamente da molti anni. Ai suoi familiari mando un abbraccio in segno di vicinanza e le condoglianze mie personali e del Comune. Alle esequie parteciperemo in forma ufficiale, come accade per gli ex amministratori comunali", così il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti.