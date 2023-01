Abbandonano al cimitero auto con formaggi e salumi rubati

Salumi e formaggi di qualità abbandonati sui sedili di un'Alfa Romeo Giulietta rinvenuta dalla Polizia Municipale in via Erti, nei pressi del parcheggio del cimitero di La Scala. E' questo lo scenario che si sono trovati davanti i vigili del Comune di San Miniato lo scorso 30 dicembre, durante un consueto pattugliamento del territorio, quando hanno notato l'auto lasciata un po' in disparte nell'area di sosta con, all'interno, alcuni oggetti molto particolari.

Sul sedile posteriore e su quello del passeggero infatti erano stati abbandonati numerosi salumi e diverse forme di formaggio racchiusi nella carta per alimenti di una nota macelleria di Castelfiorentino.

Da alcuni accertamenti è emerso che l'auto fosse stata rubata il giorno precedente a Certaldo e che la macelleria avesse subito un furto consistente proprio nella stessa giornata; per fortuna, sia il mezzo, sia la merce, sono state restituite ai legittimi proprietari. Si indaga per cercare di risalire ai responsabili.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa