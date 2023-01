Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, lo sportello diventa itinerante e fa tappa nelle frazioni

Lo sportello della Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Empoli farà tappa anche nelle frazioni. Sarà quindi possibile incontrare e dialogare con la Garante Claudia Corti non soltanto negli spazi al secondo piano della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, ma anche a Monterappoli, Cortenuova, Avane e Ponte a Elsa. Questa formula itinerante del servizio rivolto a tutta la popolazione empolese, dai più piccoli agli adulti, è resa possibile dalla collaborazione di circolo Arci e associazioni presenti sul territorio: in particolare, sono coinvolti i circoli Arci di Cortenuova e Ponte a Elsa, il Centro Giovani Avane e l'associazione culturale Il Torrino di Monterappoli, pronti a dire sì alla possibilità di ospitare periodicamente il servizio promosso dall'amministrazione comunale e gestito dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Empoli, Claudia Corti. Si tratta di una figura chiave, parte integrante di tutto il percorso che la città ha intrapreso dal 2017 quando l'amministrazione si è impegnata a dare piena adesione a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia con particolare riferimento a quanto auspicato dal documento redatto dall’Unicef, in merito al programma ‘Costruire Città amiche dei bambini e degli adolescenti".



"Dietro all'idea di proporre una formula itinerante dello sportello c'è la volontà di rendere il servizio più accessibile a tutti i cittadini, anche a chi vive nelle frazioni - sottolinea Claudia Corti - Spostare lo sportello sul territorio permette di favorire il contatto, di intercettare un maggior numero di persone e dunque di bisogni e di osservazioni. Sono molto felice che ci sia stata una risposta sensibile ed entusiasta da parte delle strutture con le quali sono venuta in contatto, fra questi circoli e associazioni, luoghi frequentati dai giovani e non solo. Credo che sia una strada interessante da percorrere, anche alla luce delle richieste di accesso arrivate in queste settimane allo sportello presente in biblioteca comunale e attivo dall'ottobre scorso: ci sono persone che si sono rivolte al servizio per confrontarsi su tematiche personali, ma ho avuto modo di rispondere anche alle richieste di associazioni che si occupano di adolescenti. E non sono mancati neppure i contatti via mail da parte di chi ha voglia o necessità di parlare di tematiche legate ad adolescenza e infanzia".



IL CALENDARIO 2023 - Lo sportello della Garante, attivo il secondo e il quarto lunedì del mese, nel pomeriggio, nella fascia oraria dalle 16 alle 18, sarà nei consueti spazi al secondo piano della biblioteca comunale Fucini di via dei Neri il 9 gennaio, il 27 marzo, il 26 giugno e il 9 ottobre. Sarà invece nella sede dell'associazione culturale Il Torrino in via Salaiola 293 a Monterappoli il 23 gennaio, il 17 aprile, il 10 luglio e il 23 ottobre, mentre al Centro Giovani Avane, negli spazi de La Vela Margherita Hack in via Magolo 32 ad Avane le tappe sono in programma il 13 marzo, il 12 giugno, il 25 settembre e l'11 dicembre. Il circolo Arci di Cortenuova in via del Ponte 24 sarà 'sede' dello sportello il 13 febbraio, l'8 maggio, il 24 luglio e il 13 novembre, mentre quello di Ponte a Elsa in via Livornese 325 il 27 febbraio, il 22 maggio, l'11 settembre e il 20 novembre. La Garante riceve su appuntamento: per effettuare la prenotazione, è necessario inviare una mail all'indirizzo garanteinfanziadolescenza@comune.empoli.fi.it. Allo stesso indirizzo mail, è possibile presentare eventuali richieste e ricevere risposte anche 'a distanza'.



INFO - Tutte le informazioni utili sulle attività svolte dal Garante e sulle sue competenze sono disponibili anche cliccando sul sito web del Comune di Empoli al link https://www.comune.empoli.fi.it/garante-dei-diritti-per-infanzia-e-adolescenza

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa