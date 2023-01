Guida ubriaca e in senso contrario, denunciata e patente ritirata

Guidava in senso contrario ed era ubriaca, ma è stata fermata e denunciata dalla Polizia municipale. Il fatto è avvenuto ieri sera verso le 20 in via Sant’Agostino quando una pattuglia dell’autoreparto ha notato un’auto che transitava completamente in senso contrario condotta da una donna palesemente in stato di ebbrezza. La conducente è stata fermata ma ha subito opposto resistenza, così è stata portata in comando per la prova dell’etilometro. La donna ha però rifiutato di sottoporsi alla prova ed è stata denunciata, con relativo ritiro patente. L’auto è stata sequestrata.

Sempre ieri, alle 22.30, una pattuglia composta da agenti dei reparti Rifredi e Porta Romana che transitava in via Duca d’Aosta ha notato e fermato un uomo alla guida di un monopattino che ha attraversato col semaforo rosso. Risultato positivo al pretest e poi portato al comando per la prova etilometro completa, è stato multato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa