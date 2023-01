Il gruppo escursionistico di Castelfiorentino compie 30 anni: festa e calendario 2023

Sabato 14 gennaio si svolgerà a Castelfiorentino "Scoprire Camminando", i festeggiamenti per i trent'anni del Gruppo Escursionistico Colori Organizzato G.E.C.O Castelfiorentino, affiliato alla Federazione Italiana Escursionismo. Per l'occasione, alle 18 presso la saletta riunioni dei Soci CoopFi Castelfiorentino, sarà presentato il nuovo calendario escursionistico 2023.

"Saranno descritte le cinquanta uscite escursionistiche che porteranno i soci tra valli, pianure e montagne della nostra stupenda Toscana" afferma il presidente Alessio Latini. "Di questo cammino iniziato 30 anni fa ancora oggi rimangono i segni e i ricordi di questa esperienza fatta per la prima volta in Valdelsa, consegnando a Castelfiorentino il gruppo escursionistico più longevo che abbia mai avuto e alla città presentata come la "città del trekking". Un collettivo di persone che in trent'anni anni ha camminato insieme grazie ai primi appassionati di trekking che dettero vita al gruppo, facendo tesoro di antichi libri e moderne tesi universitarie scoprirono quel "tesoro" che è la Via Francigena, il tracciato escursionistico di Dolce Campagna Antiche Mura che consentirono di riscoprire la storia, la nostra storia, scritta dagli uomini e dalle donne che ci avevano preceduto". Camminare per conoscere, aggiunge Latini, "tra i monti della Resistenza al nazifascismo" in quei luoghi percorsi da chi scelse "di combattere per la libertà di tutti, per sconfiggere chi aveva soffocato la popolazione e i suoi ideali di uguaglianza, fratellanza e solidarietà". Camminare significa dunque scoprire "vivendo l'antico splendore dei luoghi, ritrovandosi immersi in un passato che pensavamo sepolto per sempre".