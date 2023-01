In auto con coltelli e manganelli, due denunce nel Valdarno

Due denunce per porto di armi e oggetti atti a offendere in provincia di Firenze. Un 37enne di origini ucraine è stato controllato a Figline e Incisa Valdarno di notte a Capodanno ed è stato trovato con un coltello di 18 centimetri (7 di lama) e 40 grammi di hashish. Per questo è scattata la denuncia.

Un 38enne sardo invece è stato controllato nel pomeriggio al casello di Incisa-Reggello ed è stato trovato con un coltello da 15 centimetri, un manganello di 45 centimetri e poco più di un grammo di marijuana. Anche qui è arrivata la denuncia.