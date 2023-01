Mercatale in Empoli 2023, primo appuntamento sabato 14 gennaio

«Una bella esperienza che sta andando avanti e che ha ormai i suoi clienti affezionati e molto soddisfatti – sostiene Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli con delega all’agricoltura -. Il progetto del mercato agroalimentare a chilometro zero, a due passi dal parco Mariambini, dal centro cittadino e dalla Tosco Romagnola, è stato rinnovato anche per il 2023, grazie alla proficua collaborazione con l’associazione Produttori Mercatale in Empoli, responsabile della sua gestione. Il Mercatale si terrà sempre in via Bisarnella, ogni sabato mattina dell’anno, escluso ad agosto. Le eccellenze dei prodotti locali ma anche toscani che vengono esposti da aziende agricole di qualità al nostro Mercatale, ci rendono orgogliosi come amministrazione e fanno bene a tutta la comunità».



Primo appuntamento dell’anno, sabato 14 gennaio 2023, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella. I principi che hanno animato fin dalla sua origine, Il Mercatale in Empoli, sono e si confermano: la diffusione e conoscenza dei prodotti di filiera corta, dove qualità, stagionalità e genuinità sono al primo posto; la promozione degli incontri tra mondo della produzione e mondo del consumo e la trasparenza dei prezzi e il controllo delle qualità dei prodotti offerti in vendita.