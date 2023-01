Montagnana, riparte l'ufficio postale

L'anno 2023 inizia con una buona notizia da parte di Poste Italiane per gli utenti dell'Ufficio Postale di Montagnana perché dopo un lungo periodo di richieste inevase abbiamo avuto comunicazione che dal 13 Marzo 2023 l'ufficio riaprirà 5 giorni la settimana tornando quindi all'orario pre-covid19.

I tempi purtroppo non sono veloci perché dobbiamo ancora aspettare due mesi ma aver ottenuto questa riapertura è una buona notizia per le tante persone che giornalmente usano quell'ufficio.

Sui servizi del territorio non bisogna mai mollare la presa e ogni presidio è fondamentale per la vitalità dei borghi rurali del nostro territorio, in questi anni abbiamo capito ancora di più che i servizi devono essere avvicinati alle persone e non viceversa, è vero che la digitalizzazione aiuta a poter fruire dei servizi ovunque ma è anche vero che ci sono persone che hanno bisogno di recarsi agli uffici fisicamente e per queste bisogna lottare.

Comune di Montespertoli