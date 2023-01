Mostra Banksy a Livorno, il cartellone degli eventi collaterali

Un cartellone ricco di eventi collaterali accompagnerà, nei fine settimana di gennaio, la mostra “Banksy. Realismo Capitalista. An Unauthorized Exhibition” in corso al Museo della Città (piazza del Luogo Pio) fino al 19 marzo: in programma film, musica, lezioni di street art, presentazioni di libri. E ogni sabato alle ore 17 è prevista una visita guidata alla mostra.