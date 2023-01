Nido d'Infanzia di Castelfranco sempre aperto per le festività

Il Nido d’infanzia Il Bruco a Castelfranco di Sotto si dimostra ancora una volta un vero punto di riferimento per le famiglie. Come accade già da diversi anni, nel periodo di festività natalizie, la struttura ha chiuso solo lunedì 26 dicembre e chiuderà giusto per l’Epifania, il 6 gennaio. Tutto il resto dei giorni il nido comunale ha accolto e accoglierà i bambini e le bambine nel normale orario di apertura.

“Una preziosa opportunità per i genitori che, eccezion fatta per i giorni rossi sul calendario, non hanno la possibilità di prendere le ferie per rimanere a casa ad accudire i propri piccoli- ha commentato il sindaco Gabriele Toti- . Siamo molto fieri di questo servizio, un vero fiore all’occhiello per il nostro Comune e un reale supporto alle famiglie”.

Inoltre, grazie alle risorse messe a disposizione nell’ambito del “Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a sei anni”, al Comune di Castelfranco di Sotto sono assegnati 68.800 € per l’annualità 2021 e 79.000 € per il 2022. Un totale di oltre 147.000 € di risorse finalizzate all’ampliamento dei servizi per la fascia 0-3 a titolarità pubblica e privata convenzionata, che ha permesso già dall’inizio di questo anno educativo di poter applicare una riduzione delle tariffe con un abbattimento di €50,00 mensili (riconoscendo quindi alle famiglie una riduzione annua complessiva fino a 550 €) ai bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia gestiti direttamente o frequentanti i posti convenzionati per gli anni educativi 2022/23 e 2023/24. Inoltre, è sempre da settembre 2022 che si è riusciti a dare risposta ai bisogni delle famiglie con bambini 0-3 residenti nelle Frazioni, con l’acquisto di n. 2 posti-bambino presso il nido privato accreditato “Isola che c’è” di Galleno e n. 4 posti-bambino presso l’asilo privato accreditato “Sant’Anna” di Orentano, permettendo così anche ai residenti delle Frazioni di poter accedere al servizio ad un costo equiparato alle tariffe comunali.

“Già da diversi anni l’Asilo Nido Comunale di Castelfranco riesce a dare una importante risposta alle famiglie, soprattutto nel periodo delle vacanze natalizie, rimanendo chiuso soltanto nei giorni festivi. - dichiara l’assessora alla Scuola Ilaria Duranti -. Il ruolo dei servizi educativi per l’infanzia è fondamentale e siamo felici di poter sostenere e mantenere un orario ampio e che possa davvero venire in contro a tutte le esigenze organizzative e familiari.”

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa