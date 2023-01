Buon 2023! Comincia l'anno nuovo con le offerte di lavoro di Synergie

Buon 2023! I buoni propositi per il nuovo anno per molti di voi riguarderanno la possibilità di trovare il lavoro dei sogni, o semplicemente un'occupazione per chi al momento è a casa. E qui entriamo in gioco noi.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all'indirizzo empoli1@synergie-italia.it

OPERAI ESPERTI SETTORE PELLETTERIA

Le risorse ricercate saranno inserite direttamente in produzione e andranno a ricoprire diverse posizioni, tra queste:

- banco di montaggio

- rifinitura

- aggiunteria

- scarnitura

- preparazione

- taglio automatico

Si ricercano risorse che abbiamo maturato una comprovata esperienza nel settore pelletteria ricoprendo almeno uno dei ruoli sopra citati. Si richiede un minimo di due anni di esperienza continuativi.

Luogo di lavoro: Capraia e Limite

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operai-esperti-settore-pelletteria-149022/it/

ADD. ALLA PREMONTA SETTORE CALZATURIERO

Le risorse si occuperanno della fase di montaggio della calzatura. Il candidato ideale ha maturato esperienza nelle seguenti fasi: montaggio-premonta-tiro fiancate.

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-alla-premonta-settore-calzaturiero-148780/it/

ADDETTO/A CALZIERISTA E TIRO FIANCATE

La risorsa rivestirà la mansione di Calzierista e Tiro fiancate.

Il/la candidato/a ideale presenta i seguenti requisiti:

- esperienza pregressa in calzaturificio, nelle fasi della calziera e/o tiro fiancate;

- buona manualità.

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-calzierista-e-tiro-fiancate-148776/it/

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

La risorsa si occuperà di:

- manutenzione elettrica e meccanica di macchinari industriali

- montaggio e smontaggio di pezzi meccanici

- riparazione e assistenza

Il/La candidato/a ideale presenta i seguenti requisiti:

- competenze meccaniche, elettriche e informatiche

- esperienza pregressa nel ruolo

- disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/manutentore-elettromeccanico-148744/it/

STAGE BACK OFFICE LINGUA INGLESE

La risorsa, inserita nel reparto commerciale dell'azienda e affiancata dal tutor aziendale, si occuperà di gestire le richieste dei clienti e offrire loro consulenza e svolgere le pratiche commerciali. La risorsa ideale è in possesso di una laurea in lingue, con un alto livello di inglese, ed è interessata all'ambito commerciale.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/stage-back-office-lingua-inglese-146434/it/

ADDETTI/E MONTAGGIO TENDAGGI

Le risorse saranno inserite all'interno dei vari reparti produttivi relativi al montaggio tendaggi.

Si richiedono persone AMBO I SESSI di buona volontà, con un po' di esperienza in produzione e disponibili da subito.

Luogo: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettie-montaggio-tendaggi-148513/it/

