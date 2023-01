Nervi tesi a Peccioli, Nassar denuncia: "Aggredito da Macelloni". Il sindaco: "Falsità"

Una lite di fine anno scuote Peccioli. Il consigliere d'opposizione denuncia violenze fisiche da parte del sindaco, che nega tutto. Protagonisti della vicenda Magdi Nassar e Renzo Macelloni. Il consiglio comunale del 30 dicembre 2022 è nel mirino, specie il momento in cui si vota l'ipotesi di fusione di Peccioli con Lajatico.

Il consigliere Nassar, contrario alla fusione, racconta tutto su Facebook: "Il sindaco si è ritirato in una stanza col segretario comunale e consiglieri di maggioranza dopo gli emendamenti che abbiamo presentato come opposizione. Ho chiesto di poter partecipare. Macelloni mi ha afferrato per il collo per cacciarmi. Mi ha anche minacciato dicendo che se avessi raccontato il fatto mi avrebbe denunciato per calunnie, 'perché qui non ha visto niente nessuno'".

Nassar su Facebook pubblica anche la foto dell'escoriazione al collo e il referto del pronto soccorso: "Ho denunciato tutto ai carabinieri e informato la prefettura di Pisa. Sento minacciata la mia incolumità personale. Chiedo le scuse formali a Macelloni, si dimetta. Al prefetto chiedo di sciogliere il consiglio comunale".

In una nota Macelloni risponde: "Non pensavo si potesse arrivare a questi livelli di falsificazione. Per fortuna al consiglio comunale c'erano molte persone e non sarà difficile ricostruire le cose nelle sedi opportune. Tutelerò la mia onorabilità".