Personale comunale, confermate al 31 marzo le disposizioni di flessibilità oraria

Confermate fino al 31 marzo del prossimo anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, le disposizioni di maggior flessibilità oraria del personale comunale adottate nei mesi scorsi dall'amministrazione. In particolare è stata prevista un'ulteriore fascia di ingresso dalle 7 alle 8 oltre a quella dalle 8 alle 9. Nei giorni corti (quelli dove non è previsto il rientro nel pomeriggio) l'entrata potrà essere effettuata dalle 9 alle 10.

"L'evoluzione della pandemia può essere imprevedibile - ha spiegato l'assessora al personale Maria Federica Giuliani - e la flessibilità oraria è utile per evitare assembramenti e, quindi, per garantire maggiore sicurezza per i dipendenti". "Abbiamo prorogato fino al 31 marzo 2023 anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili - ha aggiunto l'assessora - applicando quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 appena approvata".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa