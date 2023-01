Piano delle opere pubbliche a Lucca: 170 milioni di investimenti nei prossimi tre anni

Il piano di interventi sulle opere pubbliche del Comune di Lucca prevede 170 milioni di euro di investimenti nel prossimo triennio. Un piano, quello presentato dall’amministrazione comunale, che ha l’obiettivo di cambiare volto alla città e migliorare le criticità riscontrate nei diversi ambiti e settori, grazie alla ingente portata degli interventi previsti. Saranno investite il triplo delle risorse rispetto ai tre anni precedenti, tramite modalità d’intervento ed una scaletta di priorità stilata grazie all’ascolto e al costante confronto con la cittadinanza.

Il piano prevede un nuovo parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria, con un costo che si aggirerà intorno ai 15 milioni di euro e per cui è in corso un progetto di fattibilità che verrà presentato prima dell’estate. E’ prevista inoltre la completa ristrutturazione del Palasport delle Tagliate, per un costo approssimativo di 5,5 milioni di euro e quella del Teatro del Giglio per circa 3 milioni di euro. Entrambi i progetti necessitano di ulteriori studi al fine di individuare con esattezza costi e tempi.

Investimenti importanti anche per quanto riguarda altri settori: come il rifacimento del manto delle strade, nuove asfaltature, ma anche piste ciclabili e marciapiedi con grande attenzione alle periferie. Altre risorse saranno dedicate a nuovi parchi giochi e soprattutto all’impiantistica sportiva con un particolare focus nell’area delle Tagliate.

Per quanto concerne la viabilità, oltre al progetto già presentato della rotatoria a Monte San Quirico per risolvere i problemi di via dei Salicchi, è in programma la realizzazione di altre rotatorie: in via delle Citta Gemelle; al semaforo di viale Europa; in via del Brennero all’incrocio della strada con San Lorenzo a Vaccoli, in un tratto decisamente critico e rischioso.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa