Pisa, ecco le modifiche alla viabilità per i lavori alla stazione

Modifiche al traffico e alla sosta nell’area di piazza della Stazione, viale Gramsci e strade limitrofe per consentire il proseguimento dei lavori di riqualificazione dell’intera area della Stazione. Da martedì 3 gennaio e fino al prossimo 5 marzo saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

Viale Gramsci, chiusura al transito veicolare eccetto bus del T.P.L, divieto di sosta con rimozione coatta e istituzione sul lato Ovest e Est di appositi stalli riservati alla sosta dei bus del T.P.L.

Piazza Stazione, chiusura al transito veicolare su tutta l’area Est e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli adibiti al cantiere.

Via Corridoni, intersezione con via Puccini, istituzione dello “Stop” per i veicoli in transito su via Corridoni con direzione Stazione, all’intersezione con via Puccini.

Via Vespucci, tratto compreso tra via Puccini e via Colombo, inversione del senso di marcia, nuova direzione da est verso ovest.

Via Colombo, tratto compreso tra via Vespucci e via Corridoni: inversione del senso di marcia con nuova direzione da nord verso sud e istituzione dello “Stop” per i veicoli che intendano immettersi su via Corridoni, con obbligo di svolta a sinistra.

Via Puccini, inversione del senso di marcia, nuova direzione da nord verso sud e istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che intendano immettersi sulla via Corridoni.

La piazza della Stazione sarà quindi raggiungibile da via Mascagni sul lato ovest di fronte al Cinema Nuovo, nella parte della piazza che è stata appena riaperta al traffico veicolare dopo la riqualificazione. Per uscire dalla piazza sarà ugualmente percorribile via Mascagni, che è diventata strada a doppio senso di circolazione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa