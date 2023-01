Rivoluzione digitale: i cambiamenti più significativi degli ultimi anni

Quella che stiamo vivendo è stata definita ormai a più riprese l’era digitale ed effettivamente sono proprio la tecnologia ed internet ad aver letteralmente rivoluzionato il nostro stesso modo di vivere e di concepire la maggior parte delle nostre attività quotidiane. Negli ultimi decenni sono cambiate davvero moltissime cose e possiamo considerarci fortunati da questo punto di vista, in quanto abbiamo avuto il privilegio di assistere ad una fase di transizione importantissima.

Quali sono stati però nello specifico i cambiamenti più significativi degli ultimi anni? Quelli che hanno fatto la vera differenza e che hanno segnato l’attuale epoca storica? Vediamoli brevemente insieme.

# Dagli e-commerce ai casinò online: la rivoluzione di internet

Internet ha sicuramente cambiato il mondo e su questo non ci sono dubbi. Con il passare degli anni sono moltissime le attività che sono passate dai canali tradizionali a quelli online riscuotendo un grandissimo successo. Dal commercio elettronico che ha letteralmente rivoluzionato il modo di intendere lo shopping ed ha aperto nuove opportunità al gambling con i casinò online e modalità di gioco sempre più immersive ma al tempo stesso fruibili. L’avvento di internet ha portato con sé una vera e propria rivoluzione, rivelandosi un tassello fondamentale della nostra epoca.

# Nuove figure professionali

Come diretta conseguenza della diffusione di internet e in generale della tecnologia, in questi ultimi anni sono nate moltissime nuove professioni e anche questo va inserito tra i cambiamenti più significativi della nostra epoca. Diversi lavori “storici” sono scomparsi e ne sono arrivati di completamente innovativi, legati appunto alle esigenze che si sono venute a creare con l’avvento di internet e delle tecnologie di ultima generazione. Parliamo soprattutto di professioni legate al mondo del web marketing (SEO specialist, web designer, copywriter, ecc.) ma non solo. Sviluppatori, esperti di robotica e via dicendo sono tutti professionisti di alto livello che al giorno d’oggi si rivelano sempre più indispensabili nei vari settori.

# Automazione nel lavoro

Quella che viene definita rivoluzione digitale ha comportato anche cambiamenti che hanno fatto discutere, perché se da un lato presentano una serie di vantaggi innegabili, dall’altro hanno determinato anche qualche difficoltà non indifferente. Pensiamo ad esempio all’automazione che ha coinvolto interi settori lavorativi e che ha portato numerose aziende ad intraprendere azioni di licenziamento di massa. Con l’introduzione di macchinari sempre più evoluti e di software basati sull’intelligenza artificiale in grado di sostituirsi ai dipendenti in carne ed ossa, questi ultimi sono diventati sempre meno indispensabili. Il discorso rientra in realtà in quella sostanziale rivoluzione che ha investito tutto il mondo professionale e che ha portato da un lato alla nascita di nuove professioni e dall’altro alla scomparsa di altrettanti mestieri.

Quelli che abbiamo appena visto sono solo alcuni dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni. Ce ne sarebbero molti altri da citare, ma a ben vedere sono tutti collegati all’avvento di internet e delle tecnologie di ultima generazione. Tutto è partito infatti da qui e lo stesso si potrà dire di quello che accadrà nei prossimi anni.