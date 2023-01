Santa Croce fa gli auguri a Robusto Bini per i suoi 101 anni

Santa Croce sull'Arno festeggia i 101 anni di un santacrocese doc. Il 2 gennaio 2023 compie gli anni Robusto Bini, che attualmente è il residente più anziano del comune del Cuoio. A fargli gli auguri è stata Giulia Deidda, la sindaca gli ha dedicato il seguente post.

"Chissà cosa significa essere nati nel 1922... Una data così lontana nel tempo, che delinea un periodo storico così ricco di mutamenti e fatti epocali, tutti vissuti in prima persona. Chissà cosa si prova poi a ritrovarsi oggi a vivere in questo mondo così diverso, così cambiato. Robusto Bini è quello che di solito viene definito un “testimone della storia” una storia che si dipana di fronte ai suoi occhi anche in questo 2023 appena inaugurato. Come Sindaca, insieme all’Amministrazione Comunale, faccio i miei più calorosi e sentiti auguri a Robusto Bini per il suo compleanno, con la speranza che la storia continui a mostrarsi ai suoi occhi come fa da più di un secolo!".