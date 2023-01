Servizio Civile, alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi a 6 posti

Possono essere fino a sei. E la Pubblica Assistenza li può accogliere tutti. Parliamo di volontari del servizio civile. Infatti è già aperto da ieri 1 gennaio 2023 il bando del Ministero delle Politiche Giovani che chiuderà il 10 febbraio. Quindi già ora è possibile presentare domanda.

A chi è dedicato il bando? A giovani tra 18 e 28 anni. Dodici mesi per gli altri e non solo, venticinque ore settimanali e un compenso di 444 euro mensili. Una esperienza fondamentale per la propria formazione individuale, emotiva, per crescere anche nel lavoro che i giovani svolgeranno poi nelle proprie vite.

Il valore di questo periodo lo racconta, da volontario del Servizio Civile Universale, Giacomo Cacciatore, 22 anni, di Poggibonsi, alla Pubblica Assistenza da 7 mesi esattamente il giorno di Natale. “Studiavo economia – spiega – poi sono venuto a venuto a conoscenza per passaparola di questa opportunità. Quindi ho voluto fare una esperienza che mi lasciasse qualcosa di utile per me e alle persone della comunità di cui faccio parte. Mi trovo davvero molto bene con i volontari e con i dipendenti. Facciamo servizio emergenza e ordinari sanitari”.

“Qui abbiamo a disposizione sei posti per i volontari del Servizio Civile Universale – fa notare Manuela Becattelli, presidente dell’associazione – Nell’ultimo bando, dello scorso anno, abbiamo avuto quattro domande. Noi spieghiamo a tutti i giovani che Servizio Civile è dare qualcosa di sé agli altri per poter crescere interiormente. Da questa capacità di dare si diventa anche più bravi ad ascoltare, ad essere empatici, a trovare le soluzioni. Nel mondo del lavoro contemporaneo sono skill davvero importanti perché il lavoro oggi è di gruppo, è integrazione con gli altri, è svolgere una funzione in equipe con altre persone, anche se da remoto, anzi per chi fa smart working essere capaci di ascoltare e trovare soluzioni è ancora più necessario”.

Come iscriversi. Per fare domanda e diventare volontario del Servizio Civile Universale è necessario presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma che si trova facilmente sul sito web della Pubblica Assistenza all’indirizzo www.pubblicaassistenzapoggibonsi.it/progetti/servizio-civile. Per chiedere informazioni si può chiamare la Pubblica Assistenza di Poggibonsi al numero 0577 981736 interno 1. Oppure si può scrivere una mail a info@papoggibonsi.it. Da quest’anno c’è pure la possibilità di scrivere su whatsapp al numero 348 6102981.