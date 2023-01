"Sto cercando un ragazzo conosciuto a Capodanno", Ambra ci prova tramite social

Il primo incontro, l'interesse che cresce e poi più nulla, quel giovane incontrato resta nell'ignoto. Per questo Ambra, una giovane fiorentina, ha deciso di provare a rintracciare quel ragazzo conosciuto in discoteca la notte di Capodanno, tramite facebook. "AAA sto cercando un ragazzo... magari è proprio qui" scrive in un post pubblicato sulla pagina "Sei di Scandicci Se" diventato virale.

"So che sarà difficile ma perché non provare - scrive Ambra, spiegando di cercare un ragazzo incontrato durante i festeggiamenti del 31 dicembre nella discoteca Club 21 in centro a Firenze, dopo la mezzanotte. "Sono la ragazza riccia con la maglia grigia e i leggins. Tu eri con il tuo gruppo di amici - racconta - ho chiesto di unirmi a voi per ballare e tu hai accettato". E così, sempre come si legge nel post, i due avrebbero trascorso del tempo insieme sulla pista del locale fino a che, come succede nella fiaba di Cenerentola l'incantesimo della fata madrina svanisce, la carrozza torna zucca, i cavalli tornano piccoli topini. Peccato che nella storia di Ambra, nessuno ha perso la scarpetta e in mano non le è rimasto niente per cercare quel giovane. In compagnia di un'amica è dovuta andar via, "ho provato a cercarti nel locale poco dopo - racconta - ma eri già andato via e non ti ho più trovato".

Poi passa alla descrizione del ragazzo incontrato, "alto circa 1.80, moro, occhiali con montatura scura. Avevi una camicia a righe verticali mi pare bianche e azzurre, un orologio e anelli alla mano sinistra. Se mi riconosci e sei qui contattami - scrive ancora la giovane, mettendosi alla ricerca come ha fatto il principe con Cenerentola, alla caccia di chi calzava la scarpetta perduta - mi farebbe piacere rivederti e mi è dispiaciuto un casino non essere potuta restare di più e non averti più trovato. Questa sono io - conclude, rivolgendosi infine ai membri del gruppo - aiutatemi a trovare questo ragazzo, so che sono poche info ma magari la fortuna aiuterà...".

Sotto l'annuncio, condiviso centinaia di volte, tanti utenti del social network hanno lasciato commenti di incoraggiamento. C'è chi si è adoperato per fornire consigli su come ricercare più approfonditamente il ragazzo ignoto, chi si è lasciato andare all'ironia e chi alla vena romantica: "Ti auguro di trovarlo - si legge in un commento - mi fa sorridere la cosa perché è così che ho "acchiappato" il mio attuale compagno (e papà di nostra figlia)!" o ancora, "Auguri Cenerentola! Ti è scappato il principe a righe azzurre! Ma se il destino vuole, vi ritroverete", "Una storia di altri tempi, con la tenacia di oggi" e infine tra i tanti quadrifogli, cuori e "ti auguro di ritrovarlo", c'è anche chi vuole sapere come va a finire, "Aggiornaci!".