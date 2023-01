Un nuovo fontanello a Bassa

Si prevede che nei primi giorni dell’anno, Acque SpA ultimerà l’allacciamento necessario per il funzionamento del nuovo fontanello nella frazione di Bassa. Si è già provveduto a collocarlo in una zona centrale facilmente accessibile per i residenti.

Con l’introduzione del nuovo fontanello, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi mette a disposizione della comunità un prezioso servizio che gli stessi residenti avevano auspicato venisse loro fornito.

“Era un impegno che ci eravamo presi con i cittadini di Bassa ma, data l’ubicazione, il servizio è molto vicino a Gavena e Pieve a Ripoli- commenta il Sindaco Simona Rossetti- Ci tenevamo ad arrivare all’opera prima della fine dell’anno. Ringrazio l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli per aver seguito tutto l’iter in modo da arrivare all’installazione. Non appena saranno pronti gli allacci, potremo dare il via all’uso”.

Il fontanello di Bassa che si aggiunge a quelli già dislocati sul territorio comunale, favorirà un minor uso della plastica e un maggior rispetto dell’ambiente.

Per la sua installazione, l’Amministrazione comunale ha stanziato una spesa prossima ai 30mila euro.

“Si tratta di un intervento- commenta l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli- che offre un servizio importante a una zona che non ne era provvista e che va nella direzione di promuovere le buone pratiche di sostenibilità ambientale che l’Amministrazione sta portando avanti”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa