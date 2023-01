Torna il pianoforte al Centro*Empoli, concerto di giovani e maestri

Giovedì 5 gennaio presso il Centro*Empoli di via Sanzio si terrà l'appuntamento musicale organizzato dall'Associazione Culturale SilVer in collaborazione con l'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni e la ditta Lisi Pianoforti.

L'evento fa parte del progetto "Il Pianoforte al Centro", importante iniziativa promossa dal Maestro Alessio Cioni e dall'Associazione SilVer di Empoli che vede la presenza di un pianoforte presso il Centro Commerciale a disposizione per essere suonato e provato: tutto questo per avvicinare il pubblico al meraviglioso mondo della musica e per diffondere maggiormente la cultura musicale.

Per l'appuntamento di giovedì 5 gennaio sarà presente un meraviglioso pianoforte a coda fornito dalla ditta Lisi liberamente suonato da giovani e giovanissimi musicisti come Luca Anselmi, Chiara Scarselli, Lorenzo Notaro, Alessandro La Torre, Lucrezia e Ludovica Cervino, Iares Bagnoli, Maria Luisa Falai e da professionisti ben noti come i Maestri Sabrina Bessi e Alessio Cioni. Il pianoforte sarà inoltre a disposizione per essere provato da chiunque.

"Un appuntamento imperdibile per iniziare positivamente il 2023 - così riferisce il Maestro Alessio Cioni, concertista di pianoforte,docente presso il Conservatorio Pietro Mascagni e Presidente dell'Associazione SilVer di Empoli - realizzato grazie all'interesse del Responsabile del Centro Empoli ed alla disponibilità della ditta di Massimo Lisi,da sempre impeccabile nel servizio e nei prodotti. Sarà un evento culturale a testimonianza di come sia possibile realizzare libere manifestazioni di condivisione musicale anche in luoghi diversi dalle sale da concerto. Oltre ai giovani pianisti chiunque potrà provare e suonare il bellissimo pianoforte messo a disposizione".

Appuntamento quindi giovedì 5 gennaio presso il Centro Empoli in Via Raffaello Sanzio 199: l'evento si terrà in due turni, dalle 17 alle 18 e dalle 18.30 alle 19.30.

Il Pianoforte al Centro, aspettando la Befana....

Fonte: Associazione SilVer