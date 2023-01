Aggredito da un cane, bambino di 6 anni al Meyer

Un bambino è stato aggredito da un cane all'Elba ed è stato portato con l'elisoccorso al Meyer di Firenze. Il piccolo ha sei anni ed è di origini tedesche, è in Toscana all'Elba con la famiglia.

A Grassera, poco distante da Rio, un cane di grossa taglia - di proprietà di alcuni amici di famiglia - si è rivoltato contro il bambino. Non è chiaro il motivo, non si sa se il cane è stato infastidito o meno.

Sono subito arrivati sul posto i volontari della Pubblica Assistenza di Cavo. Pegaso è stato chiamato in seguito ed è arrivato verso le 14.30, dopodiché ha portato il bambino in ospedale a Firenze in codice giallo. Il piccolo ha ferite alla testa, sarà sottoposto a esami.