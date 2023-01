Altopascio apre l'anno in musica con il concerto del corpo musicale 'G. Zei'

Altopascio apre il nuovo anno in musica con il concerto del corpo musicale “G. Zei”. L’appuntamento, in programma mercoledì 4 gennaio 2023, alle 21.15, al Teatro G. Puccini, va a chiudere il calendario di eventi di “Altopascio è Natale” con tante iniziative per tante età diverse, tra spettacoli, letture, musica, giochi in scatola, divertimento e volontariato.

Dopo lo stop causa Covid, torna quindi la serata-evento per salutare l’anno appena passato e accogliere quello nuovo insieme alla musica della banda altopascese: non mancheranno musiche e brani che richiamano il periodo delle feste natalizie, ci saranno musica d’autore e le melodie più famose di sempre.

L’ingresso è gratuito. I biglietti si possono prontare online al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-di-benvenuto-al-nuovo-anno-del-corpo-musicale-giuliano-zei-464083294627?fbclid=IwAR0-PU_ZQ7mndDUDMOhsyt0Rjrvjsp9E7sSOsEp9od4qhdYJadMVDN1D-V8 oppure recandosi di persona alla biglietteria del Teatro G. Puccini, via Regina Margherita 17/19, domani, martedì 3 gennaio, dalle 21:15 alle 23 e mercoledì 4, dalle 20:30 fino all'inizio del concerto.