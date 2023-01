Ampliamento e riqualificazione della scuola 'Spinelli' di San Giusto, pubblicato il bando

Pubblicato il bando per l’aggiudicazione dei lavori per l’ampliamento, la riqualificazione e l’adeguamento alle norme di sicurezza del plesso scolastico Altiero Spinelli in via Neruda a San Giusto, che fissa anche il recupero dell’ala nord “per l’inserimento della scuola materna con miglioramento sismico ed efficientamento energetico”. Il termine per il ricevimento delle offerte è il 23 gennaio prossimo. L’investimento fissato da quadro economico ammonta a 3 milioni e 250 mila euro, finanziati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Pnrr, assieme ad altri “Progetti integrati di Rigenerazione urbana” per il quartiere di San Giusto per complessivi 5 milioni di euro, riguardanti anche piste ciclabili e impianti sportivi, che il Comune di Scandicci aveva presentato alla Città Metropolitana. Il progetto definitivo per il plesso scolastico è stato approvato dalla Giunta lo scorso novembre.



Gli obiettivi generali dell'intervento di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della Spinelli sono così riassunti: adeguamento alla normativa antincendio, attraverso una rivalutazione complessiva dell'organizzazione funzionale dell'edificio scolastico e dell'attuale dotazione tecnologica dell'edificio; inserimento, all'interno del plesso scolastico, della confinante scuola dell'infanzia Ilaria Alpi mediante riorganizzazione funzionale di porzione del piano terra, oggi occupata dal nido La Girandola che sarà trasferito nell’attuale sede dell’Alpi; risoluzione dei problemi di infiltrazione di acqua piovana in corrispondenza della copertura del fabbricato realizzato con il precedente ampliamento, dovuto al deperimento del materiale impermeabilizzante; verifica di vulnerabilità sismica di tutto il fabbricato.



“Con i lavori faremo un intervento di riqualificazione e di riorganizzazione complessiva del plesso della scuola Spinelli a San Giusto – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi - che in questa occasione sarà ampliato per ospitare la scuola d’infanzia Ilaria Alpi, nel cui edificio si trasferirà a sua volta il nido della Girandola che così avrà spazi raddoppiati. Il nostro impegno sull’edilizia scolastica è massimo, in questo caso corrisponde anche ad una profonda implementazione e un miglioramento dei servizi educativi e didattici nel quartiere. Ricordiamo infine che a questo investimento affianchiamo altri progetti riguardanti il quartiere, tra cui percorsi verdi e impianti sportivi, per 5 milioni totali finanziati con il Pnrr a favore di San Giusto”.



“Riorganizziamo gli spazi e i servizi all’interno dei plessi scolastici Spinelli e Ilaria Alpi, adiacenti lungo via Neruda a San Giusto – ha detto l’assessora alla Pubblica istruzione Ivana Palomba – in base ad un piano già illustrato alla scuola e alla dirigenza scolastica, con un percorso di condivisione che sta portando importanti risultati; in questi mesi abbiamo aumentato l’investimento per questo intervento, il nostro impegno è quello di rendere le nostre scuole luoghi sempre migliori e più sicuri, dove imparare e fare attività didattiche ed educative”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa