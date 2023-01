Ancora sassate contro la roulotte di un clochard a Arezzo

Ancora sassi contro la roulotte del clochard Tiziano a Arezzo. Il 56enne, originario della Svizzera ma di stanza a Arezzo da dieci anni, vive nel parcheggio di una scuola. Ha denunciato una nuova aggressione avvenuta nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 gennaio.

Le nuove sassate hanno rotto l'ultimo vetro integro della roulotte. Già tra Natale e Santo Stefano alcune persone avevano lanciato sassi contro il mezzo, salvo poi scusarsi e dare ottanta euro al 56enne.

Il nuovo episodio ha creato paura e apprensione nel 56enne svizzero, conosciuto in città come un uomo mite che non ha mai dato fastidio a nessuno. Il clochard si è rivolto ai carabinieri.