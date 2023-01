Si tengono oggi alle 15 alla Collegiata di Santa Croce sull'Arno i funerali di Augusto Giovacchini, imprenditore scomparso a 79 anni per una malattia scoperta lo scorso anno. Uno dei personaggi della città, legato al mondo del lavoro conciario ma che non ha mai disdegnato la cultura e le arti visive, residente a Lucca ma sempre con i piedi saldi nella sua Santa Croce, al bar Vacchetta. Il suo nome è legato all'ex conceria Euro e alla ex Saffa di Fucecchio. Il padre di Augusto era Umberto Giovacchini, tra i primi operai conciari che intuirono il potenziale del settore nel secolo scorso. Il nome della famiglia Giovacchini risiede anche nella villa di fronte alla farmacia comunale. Augusto Giovacchini lascia la moglie Mariapia Frigerio e i tre figli Giulia, Ignazio e Natascia.