Bando attività fisica e motoria per bambini e ragazzi: due settimane per presentare la domanda

Ci sono ancora due settimane di tempo per presentare la richiesta di contributo per il bando attività fisica e motoria della Società della Salute Pistoiese. L'avviso pubblico scade il prossimo 18 gennaio ed rivolto a nuclei familiari con bambini fra i 6 e i 13 anni di età, residenti in uno dei nove Comuni della SdS Pistoiese - Pistoia, Quarrata, Agliana, Montale, San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese e Marliana – con una certificazione ISEE con valore pari o inferiore a 15.000 euro.

Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, salvo proroga da definire.

Cosa devono fare i nuclei familiari - I destinatari del progetto potranno svolgere l’attività fisica e motoria extrascolastica presso una delle società e associazioni sportive presenti in un apposito elenco (qui in allegato), che riceveranno direttamente il contributo assegnato al beneficiario. Le famiglie potranno scegliere dover far svolgere l'attività al proprio figlio e dovranno provvedere all’iscrizione, presentare certificato medico, se richiesto, garantire la continuità della presenza al corso e fornire il bambino dell’abbigliamento sportivo necessario all’attività motoria scelta.

Tre fasce ISEE - Il bonus sarà erogato sulla base di tre fasce ISEE: ammonterà a 300 euro per chi ha un ISEE fra 0 e 6.000 euro, di 200 euro per chi rientra nella fascia compresa fra 6.000,01 e 10.000,00 euro e di 100 euro per chi ha un ISEE da 10.000,01 a 15.000 euro.

Presentazione della domanda - La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 18 gennaio 2023 secondo una delle seguenti modalità: consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese, Viale G. Matteotti 19, Pistoia, oppure nelle sedi dei comuni di residenza; spedita per posta tramite raccomandata A/R: la raccomandata dovrà essere indirizzata a Società della Salute Pistoiese, Viale G.Matteotti 19, Pistoia, con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda di partecipazione all’avviso per la concessione del bonus sport”; inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: sdspistoiese@postacert.toscana.it.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del genitore/richiedente

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet della Società della Salute https://www.sdspistoiese.it/ nella sezione bandi.

Il commento della presidente Celesti - "L'obiettivo principale di questo bando è garantire e favorire lo svolgimento di attività fisica e motoria extrascolastica per bambini e ragazzi, facilitando un processo di crescita sana dal punto di vista fisico-motorio, relazionale e affettivo – sottolinea la presidente della Società della Salute Pistoiese, Anna Maria Celesti –. Questo provvedimento vuol rappresentare un aiuto in più per quei bambini e quegli adolescenti che sono stati particolarmente colpiti dalle limitazioni sofferte negli ultimi due anni a causa della pandemia e che possono avere, più in generale per ragioni di ordine economico, maggiori difficoltà nello svolgimento di attività fisiche e motorie".

Fonte: Società della Salute Pistoiese Ufficio Stampa