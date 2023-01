Befana al Teatro di Terricciola con Peter Pan e il Teatro di Bo'

Un’occasione per condividere la festa più dolce con Peter Pan e il suo Spettacolo "5 Regole e ½ per Essere Felici" in programma Venerdì 6 Gennaio, alle ore 21.00, al Teatro "Di Vino" di Terricciola (Pi). Una nuova e fresca Produzione del Teatro di Bo' con Mattia Pagni e Peter Pan per la regia di Franco Di Corcia jr.

Perché raccontare la storia di Peter Pan, un bambino che non vuole crescere, a bambine e bambini che non vedono l’ora di essere grandi? Da anni Peter e Mattia sono amici e girano i paesi portando Favole e Fantasia, ma come si sono incontrati? Peter è piccolo, Mattia è grande, o almeno ci prova, e come tutti i grandi vive la sua vita fatta di regole e responsabilità, ma quando si spegne la luce sogna di vivere ancora la Magia di quando era piccolo. Qui entra in gioco Peter, l’eterno bambino, che insieme al suo nuovo amico ci farà scoprire i segreti che fanno girare il mondo. Grandi e piccoli uniti per scoprire che per Essere Felici bastano solo cinque regole e mezzo.

Con lo Spettacolo a Teatro, inserito nella Stagione Teatrale "Teatro in", si conclude "le Favole di Peter Pan", il Tour cominciato lo scorso 17 Settembre che ha animato i giardini e le piazze di Terricciola con Storie e Fantasia. Dopo lo spettacolo arriverà a Teatro anche la Befana con tante sorprese per i bambini.

Biglietti: Intero €15, Ridotto (Soci di Bo’, Bambini 4-10 anni, Gruppi di 10 o più persone) €10 I Biglietti sono in vendita su VivaTicket o presso la Biglietteria del Teatro.

Per info e prenotazioni 351.5944009 (anche whatsapp).

Fonte: Pensieri di Bo' e Teatro di Bo' - Ufficio Stampa