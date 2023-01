Befana 'fantasy' in centro a Castelfiorentino

Chi l’ha detto che la Befana viene solo di notte? A Castelfiorentino ci sarà l’opportunità di incontrarla venerdì anche prima del tramonto, attraverso un itinerario nel centro cittadino che coinvolgerà i bambini in un magico viaggio fantasy alla scoperta dei suoi 'misteriosi' aiutanti. “Aspettando la Befana” è infatti il titolo dell’iniziativa che tradizionalmente accompagna il gran finale delle feste natalizie, che prenderà il via venerdì 6 gennaio dalle 16 nelle principali vie del centro, con la simpatica 'vecchietta' in compagnia di Elfi, Fate e altri personaggi fantastici.



La giornata è anche un’occasione per fare shopping: i negozi saranno infatti aperti in concomitanza con l’avvio dei saldi, e con un acquisto il cliente riceverà un tagliando per il ritiro della 'calza' presso lo stand delle associazioni allestito in Piazza Gramsci, dove è anche previsto l’arrivo del tour della Befana.



Sempre in Piazza Gramsci (ritrovo ore 15.45 circa) l’associazione Cetra organizza una grande Caccia al Tesoro in collaborazione con i negozianti del centro, che diventeranno anche i punti di riferimento di molte 'prove' da superare o quesiti da risolvere.



Alle 16.30, nell’area pedonale antistante il Teatro, appuntamento nuovamente in Piazza Gramsci dove i bambini potranno divertirsi, bendati, al gioco della Pentolaccia. Alle 17, infine, appuntamento al Teatro del Popolo, dove è in programma lo spettacolo per bambini Baloon Show (ingresso gratuito) del Clown Giulivo (compagnia Catalyst). Uno spettacolo esilarante e coinvolgente, nel quale il Clown Giulivo incanterà il pubblico con il suo mega pallone. Nel centro storico alto, all’imbrunire, ci sarà inoltre la possibilità di fare il classico percorso lungo la Via dei Presepi.



'Aspettando la Befana' gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino ed è organizzata dalla Prociv Arci, Associazione del CCN Tre Piazze, Fondazione Teatro del Popolo, sezione soci Unicoop Castelfiorentino, AVIS, Aido, Misericordia, Fratres, Auser, Avo, Amici di Castello, Senza Barriere onlus, Associazione Cetra, Ente Cambiano Spca, GialloMare minimal Teatro

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa