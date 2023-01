Befana teatrale a Carmignano con 2 appuntamenti

Carmignano si prepara a una Befana molto speciale e a una chiusura magica delle vacanze scolastiche.

Il Comune ha infatti organizzato due iniziative per tutti coloro che aspettano con trepidazione la nonna più amata del mondo e ha patrocinato una rassegna teatrale tutta dedicata ai bambini.

Si inizia alle ore 15 di venerdì 6 gennaio, quando la Befana aspetterà i bambini al Museo Archeologico di Artimino per accompagnarli in una visita guidata piena di sorprese. Si tratta di un appuntamento con prenotazione obbligatoria entro le ore 13 di giovedì 5. Il costo è di 5 euro per un massimo di 25 partecipanti. Al termine, dolcetti per tutti i bambini. Per iscrivervi scrivere a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it

Nel tardo pomeriggio, invece, la Befana scenderà giù a Seano, al Tennis Club, per regalare le calze a tutti i bambini che l’aspetteranno guardando lo spettacolo di pupazzi, ombre, video e attori a cura della Compagnia Teatrombrìa. L’appuntamento è con “Hansel e Gretel ovvero la trappola perfetta” a cusa dell’Assessorato alla Cultura.

E per far sì che i più piccoli finiscano le vacanze in bellezza, invece, ecco che arriva il primo appuntamento con la rassegna teatrale “I bambini per i bambini” dell’associazione culturale Chiodo Fisso di Comeana, patrocinata dall’assessorato alla Pubblica Istruzione.

Nel teatro comeanese, domenica 8 gennaio, alle ore 16, la Compagnia Maria Claretta metterà in scena "Luigino e la magia del Calzettone" scritto e diretto da Chiara Silvestrini. Proseguirà domenica 15 gennaio alle 16 con la Compagnia “La Gang del Sorriso” in “A spasso con il Grufa” di Pasquale Basto e Daniela Alfieri per la regia di Pasquale Basto. Quindi domenica 22 gennaio 2023, alle 16, la Compagnia “AcquainBocca” presenterà "Martino, Martina e l'erba guarigina" di Lucia Macchiarini, per la regia di Gianluca Truppa. Chiuderà la rassegna l’appuntamento di domenica 29 gennaio, sempre alle ore 16, con la Compagnia dei “Pupi di Stac” che porteranno “Cenerentola” di Enrico Spinelli per la regia di Patrizia Morini, uno spettacolo che vede il contributo del Comune e che è particolarmente rivolto agli alunni dell’istituto comprensivo Il Pontormo. Per ogni spettacolo è fondamentale prenotare. Come?

Chiamando il numero 3492661239 dal mercoledì antecedente lo spettacolo, dalle 12.30 alle 14 e dalle 17.30 alle 21 e sabato e domenica tutto il giorno; inviando un messaggio whatsapp al 3492661239; oppure scrivendo nella posta privata della pagina facebook del Chiodo Fisso.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa