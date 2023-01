Bilancio positivo per la mostra sui presepi in Palazzo comunale a Pistoia

Ha chiuso con un numero importante di visitatori la mostra sui presepi In Cammino verso la Stella il primo gennaio, dopo quasi un mese dalla sua apertura.

Sono stati migliaia i turisti italiani e stranieri presenti in città per le festività natalizie, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di visitare i 40 presepi allestiti negli Antichi Magazzini e nell’atrio del Palazzo comunale.

«Siamo molto soddisfatti del risultato di questa prima edizione della mostra sui presepi – commenta l’assessore al turismo e alle tradizioni Alessandro Sabella -. La bellezza di queste opere d’arte, la partecipazione di tanta gente e la positiva ricaduta sul territorio ci inducono a proseguire lungo questa strada. Un sincero ringraziamento va agli organizzatori della mostra, ai 50 studenti dell’istituto Pacini per avere accompagnato i visitatori nell’ambito del progetto “Ambasciatori dell’arte”, alla dirigente scolastica dell’istituto Pacini per la collaborazione e ai volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri».

L’allestimento è stato ideato e curato da Giuseppe Landi in collaborazione con il Comune di Pistoia, l’associazione nazionale Città dei Presepi e il patrocinio della Diocesi.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa