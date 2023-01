Borse di plastica illegali, sequestri a Prato

Più di trenta chili di borse di plastica illegali sono stati sequestrati, sono stati elevati verbali per 15mila euro. Questo è il risultato di alcuni controlli della municipale in esercizi commerciali di Prato per monitorare l'applicazione della corretta attuazione della nuova disciplina sulle borse di plastica, introdotta con la modifica di alcuni articoli del codice dell'ambiente riguardanti la gestione degli imballaggi. Delle sei attività commerciali controllate, sono tre quelle non in regola, colte a commercializzare borse leggere prive della marcatura di conformità per la vendita di prodotti non alimentari.