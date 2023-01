Cade nel vuoto a Capodanno, aperta un'inchiesta

Ci sono aggiornamenti sulle condizioni del 21enne caduto nel vuoto a Capodanno a Laterina, in provincia di Arezzo. Il giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico in ospedale a Siena. Le sue condizioni migliorano progressivamente. Intanto è stata aperta un'inchiesta.

il 21enne è caduto nel vuoto per il cedimento di una staccionata in un giardino pubblico. I carabinieri hanno sentito alcuni suoi amici che erano con lui in un circolo. Al termine della festa i ragazzi avevano deciso di trattenersi nel giardino pubblico dove è accaduto il fatto.

La parte di recinzione ceduta è stata sequestrata. La procura, per capire se la staccionata ha ceduto per cause naturali o esterne, potrà disporre perizie tecniche per individuare eventuali responsabilità.