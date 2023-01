Castelnuovo Berardenga, in arrivo nuove telecamere per la lettura delle targhe

Il Comune di Castelnuovo Berardenga rafforza il sistema di videosorveglianza con nuove telecamere per la lettura delle targhe in arrivo nel capoluogo e a Casetta. L’intervento conta su un finanziamento di circa 20 mila euro stanziato dalla Regione Toscana nell’ambito di un bando sulla sicurezza stradale e sulla compartecipazione del Comune castelnovino per circa 15 mila euro. L’amministrazione comunale sta lavorando per accedere a ulteriori finanziamenti partecipando a un nuovo bando del Ministero degli Interni, con l’obiettivo di installare su tutto il territorio comunale altre telecamere per la lettura delle targhe.

Sicurezza stradale e decoro urbano. “Le nuove telecamere - afferma Alessandro Maggi, vicesindaco e assessore alla viabilità di Castelnuovo Berardenga - permetteranno di individuare istantaneamente le targhe delle auto in transito, identificando e segnalando alle forze dell’ordine eventuali mezzi rubati, privi di assicurazione o della revisione periodica. L’obiettivo primario è aumentare la sicurezza sulle nostre strade e potenziare il sistema di videosorveglianza attivo sul territorio comunale con telecamere già presenti presso luoghi sensibili, quali scuole ed edifici pubblici, e presso le postazioni per la raccolta differenziata, dove sono presenti anche alcune fototrappole per garantire il decoro urbano e la tutela dell’ambiente e del patrimonio pubblico”. “Il rafforzamento della videosorveglianza - aggiunge Nepi - conta su un grande lavoro di squadra che unisce tutti gli uffici e permette una buona programmazione e pianificazione nella partecipazione ai bandi per accedere a risorse utili per la comunità”.