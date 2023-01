Cena di solidarietà per il villaggio di don Udoji, colpito da una grave alluvione

Il circolo Arci Torre Giulia, in collaborazione con il Comune di Montopoli in Val d'Arno e la Caritas di San Miniato, organizza una cena di raccolta fondi in sostegno del villaggio nigeriano di Umuoba Anam, casa natale di don Udoji Julius Onyekweli, parroco della Comunità Pastorale di Capanne, Marti e Montopoli e vicedirettore della Caritas di San Miniato.

Il villaggio è stato recentemente colpito da una delle gravi alluvioni che hanno causato in Nigeria, nella sola estate 2022, la distruzione di 200 mila case, 1 milione e 300 mila sfollati e oltre 600 morti.

L'appuntamento è per giovedì 5 gennaio. Dettagli e numeri per le prenotazioni nella locandina