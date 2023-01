Centro Aiuto Donna Lilith, al via il corso per volontarie 2023

Torna “Lilith, l’altra faccia della luna”, il corso per volontarie del Centro Aiuto Donna Lilith, centro antiviolenza delle Pubbliche Assistenze Riunite. Si tratta di un appuntamento sempre molto atteso e partecipato, che consente di approfondire temi come la violenza di genere nelle sue varie tipologie e pari opportunità, apprendere i fondamenti dell’accoglienza e il funzionamento del centro antiviolenza, la rilevazione e gestione del rischio e le varie forme di tutela e percorsi di uscita dalla violenza.

Questo grazie alle lezioni tenute da operatrici e collaboratrici del Centro Lilith tra psicologhe, avvocate e assistenti sociali ma anche da professionisti esterni, come Asl Toscana Centro e Oxfam. Le lezioni, in partenza dal 24 gennaio con conclusione nel mese di aprile 2023, si terranno presso la sede della Pubblica Assistenza di Empoli in via XX Settembre, 17. Il corso è gratuito e aperto a tutte le aspiranti volontarie: al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione a fronte di una frequenza del 75% delle 60 ore. Sono aperte le iscrizioni, riservate ad un massimo di 30 persone. Nel caso di richieste in esubero verrà data priorità di iscrizione in base all’ordine cronologico delle domande.

Per informazioni ed iscrizioni: 0571 725156 - centrolilith@anpas.empoli.fi.it . Si tratta di un’occasione inoltre per entrare a far parte del Centro Lilith, attivo h24 per colloqui telefonici ed accoglienza, che dispone di tre case rifugio, due case per l’emergenza e tre case di seconda accoglienza e di 13 sportelli sul territorio dell’Empolese Valdelsa

Il calendario delle lezioni

Martedì 24 Gennaio ore 21.00-23.30: “Il ruolo dei Centri Antiviolenza” Eleonora

Gallerini, Presidente del Centro Aiuto Donna Lilith

Sabato 28 Gennaio ore 15.00-19.00: “Introduzione alla violenza di genere e alla

violenza domestica” Dott.ssa Maya Albano, Psicologa

Martedì 31 Gennaio ore 21.00-23.30: “Stereotipi e ruoli di genere: un cammino

verso le pari opportunità” Dott.ssa Martina Borghi, Psicologa Psicoterapeuta

Sabato 4 Febbraio ore 15.00-19.00: “Violenza di genere: aspetti socio culturali”

Prof.ssa Anna Masoni

Sabato 11 Febbraio ore 15.00-19.00: “Tipologie di violenza: violenza fisica,

psicologica ed economica” Dott.ssa Lorella Giglioli, Psicologa Psicoterapeuta

Martedì 14 Febbraio ore 21.00-23.30: “La tutela legale delle vittime in ambito civile”

Dott.ssa Desdemona Balducci, Avvocata

Martedì 21 Febbraio ore 21.00-23.30: “Tipologie di violenza: violenza sessuale,

stalking, mobbing e femminicidio” Dott.ssa Valeria Paganelli, Psicologa

Psicoterapeuta

Sabato 25 Febbraio ore 15.00-19.00: “La violenza sulle donne con disabilità”

Dott.ssa Alessandra Delle Fave, Psicologa Psicoterapeuta Aspig

Martedì 28 Febbraio ore 21.00-23.30: “La tutela legale delle vittime in ambito

penale” Dott.ssa Beatrice Palchetti, Avvocata

Sabato 4 Marzo ore 15.00-19.00: “La violenza sui minori” Dott.ssa Maria Chiara

Bellini, Psicologa Psicoterapeuta

Martedì 7 Marzo ore 21.00-23.30: “Elementi di psicotraumatologia” Dott. Giuliano

Casu, Psichiatra e psicoterapeuta, già Direttore Dipartimento Salute Mentale e

Dipendenze ASL Toscana Centro

Sabato 11 Marzo ore 15.00-19.00: “La rilevazione e la gestione del rischio” Dott.ssa

Chiara Guidi, Psicologa Psicoterapeuta

Martedì 14 Marzo ore 21.00-23.30: “La rete antiviolenza Codice Rosa” Dott.ssa Rosa

Barone, Coordinatrice Rete Territoriale Codice Rosa Asl Toscana centro

Martedì 21 Marzo ore 21.00-23.30: “Aspetti relazionali nell’approccio alle vittime”

Dott.ssa Margherita Carmignani, Psicologa

Sabato 25 Marzo ore 15.00-19.00: “L’accoglienza delle donne vittime di violenza:

simulazioni” Dott.ssa Giusi Saladino, Psicologa

Martedì 28 Marzo ore 21.00-23.30: “La violenza sulle donne migranti” Dott.ssa

Maria Nella Lippi, Responsabile programma giustizia di genere Oxfam

Sabato 1 Aprile ore 15.00-19.00. “Percorsi di fuoriuscita dalla violenza: analisi dei

casi” Dott.ssa Federica Pierini, Psicologa Psicoterapeuta

Martedì 4 Aprile ore 21.00-23.30. “Il lavoro con gli uomini autori di violenze”

Dott.ssa Elisabetta Niccolai, Assistente Sociale

Martedì 18 Aprile ore 21.00-23.30. “La programmazione delle attività del Centro

Antiviolenza” Eleonora Gallerini, Presidente del Centro Aiuto Donna Lilith

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino