Controlli in strada per le festività, a Volterra una denuncia e oltre 7mila euro di multe

Intensificati i controlli sul territorio di Volterra durante le festività natalizie finalizzati alla prevenzione del fenomeno della guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti e per garantire il rispetto del Codice della Strada. I carabinieri di Volterra, impegnati nei servizi, hanno identificato 250 persone e controllato 175 veicoli. Una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza mentre un'altra è stata segnalata alla prefettura di Pisa, poiché sorpresa in possesso di una piccola quantità di cocaina, per uso personale.

Emesse inoltre sanzioni amministrative per 7mila 500 euro, un'auto è stata sequestrata per guida senza assicurazione, ritirate una patente e due carte di circolazione e recovata una patente per guida in stato di ebbrezza.