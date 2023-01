Torna il corso di primo soccorso alla Pubblica assistenza di Fucecchio

Dopo il corso che si è svolto a Stabbia (Cerreto Guidi) tra novembre e dicembre, con l’anno nuovo la Pubblica assistenza di Fucecchio promuove un nuovo corso gratuito di primo soccorso – livelli base e avanzato – stavolta nella propria sede centrale di via Foscolo. Si tratta di focus molto importanti, che danno una prima preparazione (e poi un approfondimento) su manovre che possono letteralmente salvare la vita nelle situazioni più critiche.

L’inizio delle lezioni – che si terranno ogni martedì e giovedì alle 21.15 – è previsto per il prossimo 10 gennaio nella sede di via Foscolo 22. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare la Pubblica al numero 0571601147, oppure scrivere una mail all’indirizzo formazione@pafucecchio.it. Ci si può iscrivere anche fino alla sera stessa, sul posto. Il corso durerà due mesi e alla fine verrà rilasciato un attestato.

L’associazione guidata dal presidente Luigi Checchi promuove ciclicamente questi corsi gratuiti atti a diffondere una cultura di primo soccorso che sarebbe fondamentale raggiungesse quante più persone possibile (che così potrebbero anche avvicinarsi al mondo del volontariato).

All’interno del programma del corso è prevista anche una serata aperta al pubblico e non solo agli iscritti, dedicata alla conoscenza delle manovre di disostruzione pediatrica. Alla fine del percorso di primo soccorso, sarà possibile proseguire anche col livello avanzato, sia per chi ha fatto questo corso che per chi ne ha fatti in precedenza.

Fonte: Pubblica assistenza di Fucecchio