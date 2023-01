"Dai ragazzi x i ragazzi", parte la raccolta fondi di Wave per Noi da Grandi Empoli

"Dai ragazzi x i ragazzi" per sostenere l'associazione Noi da Grandi - Onlus di Empoli. Questo il titolo e la finalità della raccolta fondi lanciata da Wave, organizzazione che si occupa di eventi per ragazzi al Dancing Sombrero di San Minato Basso. La raccolta in partenza dalle 14.30 di oggi, martedì 3 gennaio attraverso la piattaforma "gofundme" ha lo scopo di supportare la onlus empolese: "L’associazione persegue finalità di solidarietà nell'ambito della disabilità psico-fisica attraverso la ricerca, la progettazione e la realizzazione di strumenti per l'avvio verso l'autonomia di persone disabili" spiega lo staff di Wave. "Le aree di intervento riguardano: assistenza sanitaria ed educativa, attività ricreative, culturali e formative, il recupero e la formazione dei disabili e delle persone in condizioni di disagio fisico, sociale ed esistenziale".

Per coloro che decideranno di aderire all'iniziativa, "offriamo la possibilità di partecipare ad un sorteggio - dice l'organizzazione - per vincere uno degli occhiali firmati dagli artisti che si sono in passato esibiti durante gli eventi targati Wave".