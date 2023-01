Due nuovi medici di famiglia per la montagna pistoiese: il dottor Danieli e Geri

Dallo scorso 1 gennaio sono entrati in servizio, con un incarico provvisorio, due nuovi medici di famiglia per l’ambito territoriale Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Marliana.

Si tratta del dottor Nicolò Danieli che ha sostituito la dottoressa Silvia Belvedere, ed il dottor Tommaso Geri, in sostituzione del dottor Stefano Ferrari, in servizio entrambi nell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) della Montagna.

Gli assistiti non dovranno avviare alcuna procedura per il cambio del medico di famiglia in quanto saranno automaticamente assegnati ai nuovi medici che hanno preso servizio.

Fonte: Ausl Toscana Centro