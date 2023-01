Cento anni in gran forma, Empoli fa gli auguri a Enzo Fioravanti

Quando si dice cento anni e non sentirli. È proprio il caso del signor Enzo Fioravanti, che nella giornata di fine anno, ha compiuto cento anni, festeggiati oggi, martedì 3 gennaio 2023, nel calore della sua famiglia. Una festa inaspettata.

Classe 1922, gambassino di origine, ha vissuto a Castelfiorentino dove incontra l’amore della sua vita, Lidia Salvadori. Dalla loro unione nasce Nadia, unica figlia.

Enzo nasce da una famiglia di contadini, mani nella terra e schiena ricurva, che vedevano le albe e l’imbrunire, ringraziando del lavoro che aveva caratterizzato la loro giornata.

Frequenta la scuola ‘elementare’ fino alla classe quinta, poi decise di partecipare a uno dei primi concorsi pubblici banditi da Ferrovie dello Stato. E lo vinse. Entrò così come ferroviere, lavoro che ha amato e lasciato andando in meritata pensione.

Però il richiamo della terra è sempre forte e Enzo, con i suoi cento anni, ogni giorno, si alza e si prende cura del suo orto.

Ha sempre vissuto con la figlia Nadia, il genero e le due nipoti, Ambra di trentuno anni e Aurora di venticinque. La moglie è scomparsa nel 1981.

«Mio padre ha sempre lavorato molto e pensato alla famiglia. Dopo il concorso in ferrovia ha vissuto a Santa Maria e poi a Empoli. Sì, è proprio un gran lavoratore. Non si abbatte per l’età importante che ha, legge il suo giornale tutte le mattine come andare nell’orto», racconta la figlia, Nadia.

Ad omaggiare il signor Enzo e portare gli auguri dell’amministrazione comunale, l’assessore Adolfo Bellucci, che gli ha consegnato un dono floreale e una pergamena ricordo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa