Evade dai domiciliari, arrestata a Monteriggioni

Durante il periodo delle festività natalizie i carabinieri di Siena hanno intensificato i propri servizi esterni ed aumentato i controlli di Polizia in vari settori, al fine di garantire ai cittadini sicurezza e senso di protezione. Tra le attività di controllo su cui è stato posto l’accento, anche quelle sui detenuti agli arresti domiciliari o sottoposti a pene detentive alternative.

In tale contesto, proprio il 29 dicembre scorso, i carabinieri di Monteriggioni hanno tratto in arresto una donna del luogo che, sottoposta agli arresti domiciliari, si era arbitrariamente allontanata dal proprio domicilio recandosi - come è stato poi ricostruito dai militari - in altro Comune. Fermata all’atto del suo rientro a casa, veniva così tratta in arresto per evasione e sottoposta nuovamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Siena.