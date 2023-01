Festa dell'Epifania, tante iniziative a Capannori

Come da tradizione in occasione dell’Epifania associazioni e comunità del territorio in collaborazione con il Comune daranno vita ad alcune iniziative per allietare i più piccoli e creare momenti di divertimento. Molti gli appuntamenti nelle varie frazioni del territorio.

Giovedì 5 gennaio a partire dalle ore 20.00 a Camigliano, Segromigno in Monte, Valgiano, San Gennaro, Guamo e Ruota si terrà l’iniziativa ‘La Befana per le vie del paese’. Ad organizzare le iniziative in queste frazioni sono la Comunità di Camigliano, la comunità di Segromigno in Monte, l’ Associazione Valle di Giano, il Gruppo Donatori di sangue ‘Fratres’ di San Gennaro, l’Associazione ‘La Sorgente’ e l’Associazione Presepe Vivente di Ruota 1990.

Sempre giovedì 5 gennaio alle ore 14.00 alla Casa di Riposo ‘Don Alberto Gori’, di Marlia si terrà l’iniziativa ‘Arriva la Befana’, organizzata dalla Capannori Servizi e dal Gruppo Acpa, mentre alle ore 18.00, su iniziativa del Centro Culturale di Tassignano, la Befana accompagnata da canti tradizionali partirà dal polo culturale Artèmisia per fare un giro per le vie del paese di Tassignano. Venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 15.00 nella sala Pardi di Artèmisia, sempre a cura del Centro Culturale di Tassignano, si svolgerà lo spettacolo del mago Zazza . Ancora venerdì 6 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si terrà la Passeggiata tra i presepi da Tofori a S.Pietro a Marcigliano: a S.Andrea in Caprile alle ore 15.00 ci sarà lo stand gastronomico ‘Le dolcezze natalizie’ e alle ore 16.00 l’arrivo della Befana.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa