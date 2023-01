Si inaugura il nuovo campo sussidiario a Cerreto Guidi

Sta per compiersi il percorso avviato dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi con l’intento di dotare lo stadio di calcio, di un nuovo campo sussidiario in erba sintetica, un proposito portato avanti sin dalla progettazione della nuova scuola primaria costruita nell’area del vecchio Caracosta.

Sabato 7 gennaio alle 11 è prevista, alla presenza delle autorità, degli atleti e delle società sportive, l’inaugurazione dell’innovativa struttura che arricchisce l’impiantistica sportiva di Cerreto Guidi.

Il campo sussidiario in erba sintetica a 11 è stato realizzato, tra progettazione e lavori con un importo di 400mila euro, in parte ottenuti partecipando al bando Sport e periferie.

"Come Amministrazione comunale siamo felici di poter mettere a disposizione delle squadre del settore giovanile un impianto all’avanguardia che possa consentire alla Polisportiva Real Cerretese Asd di disporre di strutture che diano risposte ai tanti tesserati - osserva il sindaco Simona Rossetti - Con il nuovo campo sussidiario potenziamo la nostra impiantistica sportiva con l’impegno di arricchirla sempre di più per dare alle nostre tante società le opportunità che meritano. È un altro percorso che abbiamo seguito con impegno in questi anni, e grazie al bando sport e periferie abbiamo potuto avere i finanziamenti necessari per realizzare l’opera. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo hanno lavorato per questo".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa