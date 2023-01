Incidente sul lavoro a Carrara, ferito 38enne

Grave incidente sul lavoro a Carrara nel pomeriggio di martedì 3 gennaio. Un 38enne, operaio, è caduto da tre metri di altezza mentre lavorava per una ditta che si occupa di scaffalature.

L'uomo ha riportato un leggero trauma cranico e altre contusioni, ma è sempre stato completamente lucido: è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Apuane, in codice rosso per la dinamica dell'incidente.

Insieme ai sanitari, intervenuti intorno alle 15, sul posto anche gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana nord ovest.