Soluzione alle infiltrazioni al PalAramini, intervento da 93mila euro

Quasi 93mila euro di lavori di manutenzione straordinaria per interventi sulla copertura di alcuni edifici di proprietà comunale. In questi giorni è stato approvato il progetto predisposto dall’ufficio tecnico del Comune di Empoli, che dà avvio alla procedura per l’appalto.

Si tratta di opere che riguardano immobili nei quali si sono verificate infiltrazioni a causa dello stato della copertura, ovvero della guaina impermeabilizzante che copre i tetti oggetto di intervento.

In particolare il lavoro principale sarà effettuato sul tetto del PalAramini. Gli altri lavori riguarderanno al ripristino delle parti deteriorate e ammalorate della guaina necessari per la corretta conservazione della normale funzionalità e fruibilità degli ambienti in altri edifici. Tutti gli interventi saranno effettuati da una ditta specializzata e si esauriranno in un massimo di cento giorni.

"Proseguiamo con gli interventi di manutenzione straordinaria, questa volta interessando il palazzetto dello sport Albano Aramini. Mettiamo risorse importanti, quasi novantatremila euro e interveniamo anche su scuole e asili nido oltre a un impianto sportivo come l’Aramini. Questo perché abbiamo a cuore la nostra comunità e vorremmo di sicuro fare molto di più", ha spiegato Adolfo Bellucci, assessore alle manutenzioni del Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa