La Befana fa tappa a Montespertoli: spettacoli per bambine e bambini

L'arrivo della Befana è, da sempre, segno della fine delle festività natalizie ed è molto attesa dai bambini e per questo anche il programma di questa giornata è a loro dedicato.

Questo il programma del 6 Gennaio:

Alle ore 15.00, in piazza del Popolo, l’Associazione Commercianti organizza, per grandi e piccini, uno spettacolo di magia e giochi con bolle di sapone.

Alle ore 17.00, presso la Sala Topical, si svolgerà uno spettacolo per bambini a cura della Casa del Popolo di Montespertoli. “Tutte le mie bestie” racconta di Gastone La Macchia che giunge in città con al seguito di strani compagni d’avventura.

A seguire, saranno regalate a tutti i bambini le calze della befana donate da Chianti Banca.

"L’Epifania tutte le feste porta via e non potevamo non concludere con il consueto appuntamento per i bambini e la consegna delle calze. Un momento importante di scambio e socialità reso possibile grazie alle tante associazioni che hanno animato questo periodo natalizio", dichiara Alessandra De Toffoli, Assessora alla Cultura.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa